В Казани водитель помог пожилому пассажиру, у которого случился инсульт в автобусе

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Казани водитель помог 73-летнему пассажиру, у которого случился инсульт в автобусе. Об этом ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«Накануне в автобусе №5 возле остановки "Глушко" кондуктор заметил, что 73-летнему мужчине стало плохо и у него закатились глаза. На лицо были все признаки предынсультного состояния», – рассказал агентству Темляков.

Водитель сразу же остановил автобус и вызвал бригаду скорой помощи. Пожилого мужчину передали врачам, после чего автобус отправился по маршруту.

Кроме того, в минувшую среду в автобусе 46-го маршрута одному из пассажиров потребовалась помощь медиков – у мужчины начался приступ эпилепсии. Водитель и кондуктор сразу вызвали «скорую», открыли окна и двери, чтобы обеспечить приток воздуха. Пассажира передали бригаде медиков.



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