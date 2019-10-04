Билайн удвоил безлимит в новых тарифах

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Билайн усовершенствовал свои тарифы: в новой линейке тарифов помимо безлимитного интернета, теперь и звонки внутри сети стали безлимитными.

По данным Билайн.Аналитика, проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу Билайн за последний год увеличилось более чем в 10 раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного Интернета, а также результатами масштабной модернизации сети Билайн. Например, в Москве в рамках программы Москва «Суперсити» скорость мобильного Интернета в разных районах столицы выросла в 2-3 раза. Кроме этого, Билайн уже подготовил почти всю свою сеть в Москве к внедрению технологии связи пятого поколения в будущем — сейчас сеть оператора в столице 5G-ready на 94%.

Билайн отмечает также сохранение популярности звонков внутри сети. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи, не ограничивая себя в общении.

Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети Билайн становятся безлимитными. Теперь, если пакет минут закончился, никаких переплат не будет: звонки внутри сети останутся бесплатными, а разговоры могут быть бесконечными.

Билайн позаботился о том, чтобы сохранить в новых тарифах все самые актуальные и востребованные сервисы на своих «семейных» тарифах — предложениях для тех, кто хочет сэкономить семейный бюджет, разделив свои пакеты услуг с близкими и не ограничивать себя в общении и развлечениях: смотреть фильмы и сериалы на «Билайн ТВ» и даже бесплатно пользоваться Домашним Интернетом.

Кроме того, в новой линейке усовершенствуется тариф для начинающих пользователей мобильного Интернета — тариф «Первые гиги».

Подобрать наиболее подходящий для себя тариф можно уже с 3 октября во всех магазинах, а также интернет-магазине Билайн в Москве. С 16 октября обновленная линейка станет доступна для подключения в остальных регионах России.

Более подробная информация об обновленных тарифах доступна на www.beeline.ru.

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