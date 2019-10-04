Первый этап проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» поддержали 36 регионов РФ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Завершился первый этап проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Онлайн-тестирование прошли около 260 тыс. учеников 6 – 11-х классов из более 11 тыс. школ 36 регионов России, сообщает Минобрнауки РТ.

«Наиболее активно отработали этот этап Краснодарский, Забайкальский и Ставропольский края, Республика Башкортостан, Московская, Самарская, Свердловская и Челябинская области. Результаты тестирования помогут подростку сделать первые шаги к осознанному выбору профессии», – отметила директор департамента союза по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова.

Проект «Билет в будущее» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» в феврале прошлого года. Его основная цель – профессиональное самоопределение и построение индивидуальной образовательной траектории.

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