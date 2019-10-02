Президент РТ предложил увеличить минимальный размер гарантии для обанкротившихся туроператоров

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости значительно повысить финансовую гарантию туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Об этом он сказал на заседании Совета при полпреде Президента России в ПФО.
«В настоящее время ее минимальный размер составляет всего лишь 500 тыс. рублей. При этом финансовые обороты компаний, которые занимаются приемом туристов, превышают десятки и даже сотни миллионов рублей», — отметил Минниханов.
В случае банкротства туроператора сумма страховых выплат часто оказывается недостаточной, добавил Президент РТ.