Минниханов: Халяльный туризм Татарстана привлекает гостей из ОАЭ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Существующая в Татарстане развитая индустрия халяльного туризма привлекает путешественников из Объединенных Арабских Эмиратов, рассказал Президент РТ Рустам Минниханов на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове, проходящем в Казанской ратуше.

«Еще одним важным направлением [развития туризма] является халяльный туризм. Уже сейчас в Татарстан приезжают туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Малайзии. Для них открываются рестораны, отели, медицинские центры, работающие по стандартам “халяль“», – отметил Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил, что с прошлого года в Великом Болгаре действует новый пятизвездочный отель «Кол Гали», который стал еще одной точкой притяжения для мусульманских туристов со всего мира.

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