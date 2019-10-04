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Татар-информ

4 октября 2019, 13:34

Общество

Президент Татарстана предложил создать в России Министерство туризма

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Общество

Президент Татарстана предложил создать в России Министерство туризма

Фото: Рамиль Гали

Самостоятельные органы власти в этой отрасли созданы лишь в двух регионах ПФО — в Татарстане и Саратовской области.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости создания в России отдельного Министерства туризма. Об этом стало известно на Совете при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоре Комарове. 

«В соответствии с Указом Президента РФ функции по реализации государственной политики в сфере туризма переданы от Министерства культуры к Министерству экономического развития России. Это важный шаг, который подчеркивает системное понимание на государственном уровне туризма именно как отрасли экономики. Думаем, назрела необходимость создания по примеру многих развитых стран отдельного Министерства туризма», — отметил Минниханов.

По его словам, в регионах ПФО наблюдается большой разброс в уровнях и полномочиях органов, осуществляющих функции государственного управления в сфере туризма. А самостоятельные специальные органы исполнительной власти в данной отрасли созданы лишь в двух регионах — Татарстане и Саратовской области.

В остальных субъектах развитие туризма осуществляется многоотраслевыми министерствами и подведомственными учреждениями, соседствуя с такими направлениями, как молодежная политика, спорт, культура, предпринимательство и экономика, сообщил он. 

«Мы должны понимать, что туризм сегодня — перспективное направление для экономического развития наших регионов, которое имеет огромный потенциал и требует от нас вложений человеческих и финансовых ресурсов», — заключил Президент РТ.

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