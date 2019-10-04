Минниханов: Введение безвизового режима в России станет значимым импульсом для привлечения туристов

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Введение безвизового режима для посещения городов России на несколько дней стало бы значимым импульсом для привлечения туристов в регионы Приволжского федерального округа. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО.

Минниханов привел пример успешной реализации этой практики в Великобритании, Сингапуре и Китае.

Кроме того, увеличению потоков иностранных туристов будет способствовать внедрение с 2021 года электронных виз. «Внедрение обозначенных механизмов позволит увеличить туристические и деловые потоки», — отметил Минниханов.

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