«Очень хорошие машины»: Минниханов протестировал в центре Казани новые внедорожники «УАЗ»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов протестировал новые модели Ульяновского автозавода «УАЗ Патриот» и «УАЗ Хантер Экспедиция», проехавшись на них по площади Свободы в Казани. Видео тестовых заездов руководитель республики разместил на своей странице в Instagram.

«Хорошие машины!» – сделал подпись под видео Рустам Минниханов.

В Казанской Ратуше в эти минуты проходит заседание окружного совета по вопросу развития внутреннего и въездного туризма. Его проводит полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В работе заседания принимают участие руководители регионов Поволжья, представители федеральных ведомств.

Также сегодня на площадке перед Казанской Ратушей была организована выставка автомобилей производства ПАО «Соллерс». Гости ознакомились с представленной техникой, в частности, осмотрели автомобили «Форд Транзит», оснащенные в различных вариантах: школьный автобус, автомобиль скорой медицинской помощи и др. Также на выставке были представлены различные модели автомобилей «УАЗ».

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