Родившаяся раньше срока в Турции казанская девочка в тяжелом состоянии находится в ДРКБ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Малышку, которая родилась раньше срока в Турции у супругов-туристов из столицы Татарстана, после эвакуации в Казань госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Девочка в стабильно тяжелом состоянии находится в отделении патологии новорожденных ДРКБ», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пассажирским авиарейсом с пересадкой в Москве в сопровождении медиков Центра медицины катастроф «Защита» девочку привезли в Казань.

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