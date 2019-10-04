Сегодня в финале «Голос 60+» выступят сестры Богдановы из Татарстана

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня состоится финал вокального шоу и народное голосование «Голос 60+», где выступят сестры Богдановы из Татарстана.
На вопрос «Чем вы удивите зрителей в финале?», сестры ответили: «Красотой, харизмой и своим темпераментом».
За понравившегося исполнителя можно голосовать с помощью СМС-сообщения, отправив его во время прямого эфира вокального шоу.
Ольга и Галина Богдановы являются заслуженными работниками культуры РТ. На сцену они вышли в красных платьях и исполнили цыганскую песню «Лодочка». К ним повернулись два наставника — Лев Лещенко и Пелагея. Дуэт выбрал команду российского эстрадного певца Льва Лещенко.