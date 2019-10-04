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Татар-информ

4 октября 2019, 15:10

Сельское хозяйство

Стартовал прием заявок на участие в VIII специализированной аграрной выставке в Крыму

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Сельское хозяйство

Стартовал прием заявок на участие в VIII специализированной аграрной выставке в Крыму

Выставка станет уникальной возможностью общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). 5 — 7 февраля 2020 года в городе Ялта пройдет выставка «АгроЭкспоКрым», сообщает Группа компаний «ЭКСПОКРЫМ».

«„АгроЭкспоКрым“ — это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия пройдут тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрация новейшей сельскохозяйственной техники и продукции. На протяжении трех дней площадь в 3500 квадратных метров станет ареной демонстрации самых последних тенденций в сфере агробизнеса.

Цель VIII Специализированной Аграрной Выставки — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2020 — 2021 годы.

С условиями участия и подачи заявок можно ознакомиться на сайте мероприятия: https://expocrimea.com/portfolios/agroekspokrym/.

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