Чемпионат WorldSkills поможет Татарстану побить прошлогодний рекорд в 3,4 млн привлеченных туристов

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). По итогам года Татарстан рассчитывает привлечь около 3,7 млн туристов, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом году, когда Казань принимала игры чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Что касается общего турпотока в Татарстан, то в прошлом году он составил 3,4 млн человек. В этом году мы ожидаем порядка 3,7 млн. Наша цель – к 2025 году достигнуть показателя в 5 млн туристов ежегодно», – отметил Сергей Иванов во время презентации туристического потенциала полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову.

Международный чемпионат WorldSkills прошел на территории выставочного комплекса «Казань Экспо» 22–27 августа 2019 года. В состязаниях приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Соревнования посетили 272 тыс. человек.

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