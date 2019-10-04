Игорю Комарову презентовали мобильное приложение для туристов Tatarstan Tourist Pass

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на организованной в Казанской Ратуше выставке ознакомился с туристическим потенциалом Татарстана. В том числе гостю республики презентовали мобильное приложение для туристов Tatarstan Tourist Pass и рассказали о планах по проведению мероприятий в рамках празднования 100-летия ТАССР.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, выставка была организована в рамках заседания совета при полпреде Президента РФ в ПФО по вопросу развития внутреннего и въездного туризма. Игоря Комарова сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

О развитии туристической отрасли в республике рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Он напомнил, что на территории Татарстана расположены сразу объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский Кремль, древний город Болгар и Свияжский Успенский монастырь. «Это три доминанты, определяющие основу туристического потока в республику», – объяснил руководитель ведомства.

Иванов также отметил, что работы по возрождению Болгара и Свияжска стартовали в 2010 году. За 9 лет число туристов, посещающих Болгар, увеличилось в 11 раз, а приезжающих в Свияжск – в 50 раз.

Кроме того, глава Госкомитета РТ по туризму сообщил о разработке мобильного приложения для туристов Tatarstan Tourist Pass и планах по организации различных мероприятий в рамках празднования 100-летия ТАССР.

Тему же развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений республики затронул председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

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