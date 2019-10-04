В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Апастово – Тетюши

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Татарстане завершился ремонт участка автомобильной дороги Апастово – Тетюши протяженностью 1,9 км, сообщает Миндортранс РТ.

В Тетюшском районе республики отремонтирован участок автодороги от 22,5 км до 24,4 км. «Автомобильная дорога связывает Тетюши с Казанью. По ней проходят школьные маршруты и маршруты общественного транспорта. Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения, ширина проезжей части составляет восемь метров», – отмечается в сообщении министерства.

Во время ремонта специалисты уложили верхний слой дорожного покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, а также укрепили обочины из щебня по два метра с каждой стороны. Кроме того, были установлены семь дорожных знаков и 33 сигнальных столбика, нанесена разметка.

Участок автодороги Апастово – Тетюши отремонтирован по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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