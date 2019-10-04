В Татарстане запустили экспертное голосование по определению целей работы министерств на 2020 год

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня стартовало экспертное голосование по определению целей и задач работы органов исполнительной власти на 2020 год, сообщает Общественная палата РТ.

«С сегодняшнего дня начинается сбор предложений по приоритетным сферам работы министерств от экспертов, который продлится 2 недели, — говорится в сообщении. — Среди экспертов — представители профессионального, академического сообществ и НКО, профессионалы своего дела, имеющие значительный опыт работы и достижения по профилю органов власти».

После экспертного голосования стартует народное. Каждый житель республики сможет в течение месяца выбрать приоритеты работы министерств на сервисе «Опросы жителей» портала Госуслуг РТ.

При участии населения и экспертов будут сформулированы цели и задачи для шести ведомств Татарстана: Министерства здравоохранения; Министерства культуры; Министерства образования и науки; Министерства труда, занятости и социальной защиты; Министерства спорта и Министерства по делам молодежи.

Публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественный контроль за их исполнением — новая форма учета мнения населения, впервые опробованная год назад. В народном голосовании на Портале госуслуг РТ участвовали свыше 22 тысяч человек. Для каждого министерства-участника были определены семь приоритетных задач, которые исполняются в текущем году.

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