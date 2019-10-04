Парень из Татарстана убедил дирекцию Coca Cola за раздельный сбор тары дарить корм для животных

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Активист молодежного движения Татарстана «Будет чисто!» добился встречи с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым и успешно презентовал свою идею дирекции компании Coca Cola. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» о возрождении движения юных натуралистов в регионе начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Дамир Валиуллин.

«У нас неделю назад был молодежный республиканский слет активистов проекта „Будет чисто!“. Один парень по окончании попросил сфотографироваться с министром. Не было времени, и я пригласил его в министерство, пообещав организовать встречу. Он особо и не поверил, но в итоге, когда приехал, пообщался с министром. Вчера у нас была встреча с представителями дирекции Coca Cola из Москвы. Мы ему организовали 3 минуты — он доложил о своем проекте. Сейчас они просчитывают, возможно ли это сделать», — сказал Валиуллин.

Проект подразумевает установку оборудования, которое взамен пластиковых и железных баночек с напитком будет выдавать корм для собак и кошек.

Как подчеркнул Дамир Валиуллин, приобщение к экологическому сообществу, в том числе к движению юннатов РТ, позволит при желании и на мусоросортировочную станцию съездить, и в лабораториях побывать, и реализовать свои идеи в области экологии и защиты природных ресурсов.

25-26 октября в Набережных Челнах состоится III Республиканский Слет Юннатов, участниками которого станут любители и исследователи природы, чьи проекты победят в экологическом конкурсе.

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