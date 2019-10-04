Ак Барс Банк запустил международные онлайн-переводы

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В мобильном приложении и веб-банке «Ак Барс Онлайн 3.0» банк внедрил сервис международных денежных переводов с карты на карту. Теперь клиенты Ак Барс Банка дистанционно переводят деньги на карты банков более сотни стран.

Для совершения перевода понадобится указать только номер карты получателя — вручную или отсканировать. Сервис стал удобной альтернативой системам денежных переводов, поскольку клиентам больше не нужно посещать отделения банка, чтобы перевести деньги в другую страну.

Сервис полезен для переводов в зарубежные страны родственникам, друзьям или для оплаты обучения. Совершать онлайн-переводы можно на карты VISA/VISA Electron и Mastercard/ Cirrus/Maestro, выпущенные иностранными банками.

Максимальная сумма переводов в сутки — 50 тыс. рублей. Комиссия при переводе составит 1,5% от суммы, минимум 120 рублей. Сумма комиссии автоматически отображается на экране перед совершением перевода.

Узнать подробнее о тарифах можно в документе по ссылке. Список стран, куда переводы запрещены, указан в документе по этой ссылке.

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