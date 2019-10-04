В Казанском Кремле запустят квест для школьников «Обретение Казанской иконы Божией Матери»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Квест «Обретение Казанской иконы Божией Матери» запустят в музее истории Благовещенского собора в дни школьных каникул. Об этом сообщается на сайте музея-заповедника «Казанский Кремль».

«В Казани в 1579 году была обретена икона, ставшая самой почитаемой иконой Русского Православия. Вам также предстоит найти главную святыню нашей Церкви, но уже в нашем музее», — говорится в анонсе события.

Участникам квеста предстоит узнать и запомнить все отличительные характеристики Казанской иконы. После этого детям покажут мультфильм «Встреча» о православной святыне, которая вселяла бесстрашие в наших воинов, обращая русские войска в грозные и непобедимые армии.

Квест будет проходить в дни школьных осенних каникул с 26 октября и по 4 ноября. Стоимость участия — 150 рублей.

Напомним, в конце сентября в Казани отрылся Музей казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина. Он расположен в 100 метрах от воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.

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