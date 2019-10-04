Минэкологии РТ планирует возродить юннатов: Набережные Челны ждет масштабный слет

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). 25-26 октября в Набережных Челнах состоится III Республиканский Слет Юннатов, участниками которого станут любители и исследователи природы, чьи проекты победят в экологическом конкурсе. Об этом на тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии и природных ресурсов РТ Дамир Валиуллин.

«Мы хотели бы не только возродить и расширить юннатское движение, так популярное в советские годы, но и придать ему больший соревновательный элемент», — подчеркнул Валиуллин, рассказывая о программе Министерства экологии РТ по возрождению движения юных натуралистов в регионе.

Слет юных натуралистов, как ожидается, соберет до 300 школьников из 20 — 25 районов Татарстана. Основными его участниками станут победители конкурса экологических проектов и инициатив. Подобные форумы Минэкологии РТ стало возрождать в 2018 году, когда летом в одном из детско-юношеских лагерей недалеко от Казани прошел первый слет. Второй состоялся уже в марте 2019 года, также в Казани.

«В этот раз город Набережные Челны выбран для проведения Республиканского слета юннатов специально. Мы понимаем, что за пределами Казани ведется огромная работа в эколого-просветительской деятельности, и Набережные Челны можно отметить как один из положительных примеров. Много пожеланий местных организаций, челнинских педагогов, поэтому мы проводим этот слет в Набережных Челнах», — предваряя вопросы журналистов, пояснил спикер.

Он также отметил, что прием работ на конкурсы, по которым ребят будут отбирать для участия в слете, уже завершен. Но тем не менее отметил, что желающим присоединиться к форуму стоит направлять свои заявки и проекты в Министерство экологии республики — авторы интересных идей все еще имеют шанс попасть в списки участников.

«Для этого надо обращаться в Министерство экологии и природных ресурсов РТ в отдел экологического просвещения. Номер телефона 267-68-11, на электронную почту или на нашу страницу в „Инстаграме“», — сказал Валиуллин.

Гостями юннатского слета, добавил он, могут стать и представители Федерального эколого-биологического центра, редакторов известного еще с советских лет журнала «Юный натуралист» региональное ведомство уже пригласило на мероприятие.

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