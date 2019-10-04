Под Казанью в течение пяти минут на одном и том же участке дороги насмерть сбили мужчину и женщину

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе мужчина и женщина погибли под колесами авто, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Вчера вечером на 11-м километре трассы Казань – Ульяновск "КАМАЗ" насмерть сбил 40-летнюю жительницу Казани. Спустя пять минут на том же месте 22-летний казанец погиб под колесами "БМВ"», — рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, оба пешехода на момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения и пытались перебежать дорогу в неположенном месте.

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