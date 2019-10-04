В Нижнекамске разгрузят дороги с помощью нового моста через ж/д пути на автодороге «Южная»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Нижнекамске разгрузят дороги с помощью путепровода через ж/д пути на автодороге «Южная», который планируют построить за более чем 298 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выбор места расположения путепровода в плане и в профиле принят по условиям строящейся промышленной станции „Предкомбинатская“ и

трассирования автодороги Южная на территории Нижнекамского лесхоза», — говорится в документах.

Запланировано строительство более 107 погонных метров путепровода.

«Путепровод разгрузит автодороги города Нижнекамска, не будет простоев на переездах, и движение по автодороге легкового и грузового транспорта будет безостановочным», — сказали в ГКУ «Главтатдортранс».

Работы планируют завершить к 20 ноября 2020 года. Финансироваться строительство путепровода будет из федерального бюджета и бюджета Татарстана.



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