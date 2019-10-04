Российские бадминтонисты остались без медалей на командном первенстве мира в Казани

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Четвертьфинал командного первенства мира среди юниоров по бадминтону прошел под знаком доминирования азиатских сборных, информирует пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

«В плей-офф командного первенства пробились только две европейские команды — Франции и Дании. Но и они не смогли оказать сопротивления своим соперникам, уступив Таиланду и Китаю соответственно», — сообщается на сайте.

Также борьбу за медали продолжают бадминтонисты Индонезии, обыгравшие Гонконг (3:0) и Японии, выигравшие у Кореи с аналогичным счетом. Сегодня в двух полуфиналах Таиланд сыграет с Индонезией, а Китай встретится с Японией.

Сборная России не смогла оказать достойного сопротивления лидерам мирового бадминтона. Окончательный итог выступления хозяев турнира будет определен сегодня после матча за 19-е место со сборной Шотландии.

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