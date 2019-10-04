В Центре стандартизации и метрологии Росстандарта РТ поздравили ветеранов службы

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В ФБУ «ЦСМ Татарстан» отметили день пожилого человека. На праздник были приглашены пенсионеры, отдавшие многие годы своей трудовой деятельности работе в Татарстанском ЦСМ.

«В нашем центре стало доброй традицией отмечать День уважения старшего поколения. Для наших ветеранов это не только праздник, но и еще одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом», — сообщил директор ЦСМ Росстандарта в РТ Фарид Туктаров.

Он добавил, что Совет ветеранов Центра, созданный при администрации и профсоюзной организации учреждения еще в 2003 году, успешно функционирует и по сей день.

Главная задача Совета ветеранов — забота о пенсионерах, их здоровье и своевременное оказание материальной и моральной поддержки в трудную минуту.

«На учете Совета ветеранов находится более 250 человек. С ними налажена постоянная связь, мы стараемся знать о каждом пенсионере все: как он живет, как его здоровье, быт. В основном эта работа ведется через совет, но при необходимости подключаются и сотрудники отделов, в которых они трудились до выхода на пенсию», — говорит председатель Совета ветеранов Лира Гилязова.

Советом ветеранов в течение года проводится целый ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, Дня Победы, профессиональных праздников — Всемирных дней метрологии и стандартов. Все эти мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с Городским советом ветеранов, профсоюзом учреждения, Советом молодежи Центра.

Активное участие ветераны принимают и в культурно-массовых мероприятиях, совершаются автобусные экскурсии в примечательные места Республики Татарстан.

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