Глава Чувашии: Татарстан далеко продвинулся в развитии туризма

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан — продвинутый регион в плане развития сферы туризма. Соседние республики многое перенимают у РТ, поделился с ИА «Татар-информ» глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

«Татарстан — сильно продвинутый регион по развитию внутреннего туризма. Хотя тут нет таких возможностей, как в Крыму или Сочи, погодные условия другие. Мы берем лучшие практики и вместе, в дальнейшем, объединяя свои усилия, финансовые и человеческие ресурсы, получим значимый для всех результат», — сказал он.

Марий Эл, Чувашия и Татарстан должны объединить усилия в плане привлечения туристического потока, уверен глава региона.

Сегодня в Казани пройдет заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.

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