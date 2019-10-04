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Татар-информ

4 октября 2019, 10:20

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга

Проникновение лизинга в ВВП (отношение объема рынка лизинга к величине ВВП) в России составляет всего 1,27%.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). 3 октября в Москве открылся I банковско-лизинговый саммит «Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект», который проходит в рамках Международной ассамблеи «Лизинг-Евразия». На мероприятии выступил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, который отметил, что одним из основных драйверов развития российского рынка в ближайшее время будет автолизинг.

Дмитрий Ивантер принял участие в пленарном заседании мероприятия «Драйвер развития экономики: лизинг как национальный проект». Его выступление было посвящено актуальным вопросам развития отрасли и прогнозам динамики рынка. По итогам первого полугодия 2019 года рост рынка существенно замедлился и составил 13%. Это минимальное значение за последние три года. За аналогичный период 2018 года показатель составил 52%, в первом полугодии 2017 года — 55%.

При этом проникновение лизинга в ВВП (отношение объема рынка лизинга к величине ВВП) в РФ составляет всего 1,27%, тогда как в Великобритании этот показатель равняется 3,52%, в Китае — 2,21%, в Германии — 2,12%. В перспективе нескольких лет ВТБ Лизинг ожидает некоторого восстановления темпов развития лизинга.

«Оценивая в совокупности все факторы, влияющие на динамику отрасли, я вижу потенциал у российского рынка. Мы будем развиваться в общемировом тренде, и проникновение лизинга в различные сегменты экономики спустя некоторое время сравняется с развитыми странами», — утверждает Дмитрий Ивантер.

Высокие темпы роста в последнее время демонстрирует сегмент автолизинга, и его перспективы не исчерпаны. Интенсивное развитие рынка будут стимулировать такие факторы, как продление госсубсидирования, активное расширение каршеринга (примерно на 80 тысяч единиц к 2023 году), увеличение парка такси. Прогнозируется выход агрегаторов в регионы, рост сегмента премиум и легкого грузового такси. Также за счет развития кобрендовых программ с производителями приобретение автомобиля в лизинг будет становиться все выгоднее в сравнении с автокредитованием и покупкой за счет собственных средств.

По словам Дмитрия Ивантера, особенно активно будет развиваться операционный лизинг, доля которого в сегменте автолизинга будет увеличиваться. Продукт будет эволюционировать в аутсорсинг автопарка, когда предметом договора выступает не автомобиль, а услуга, выраженная в моточасах, человекочасах и т.п. 

Сравнивая популярность лизинга и банковских кредитов в России и других экономиках мира, Дмитрий Ивантер отметил, что в странах Европы у предприятий малого и среднего бизнеса кредиты популярны наравне с лизингом. Их доля в общем объеме источников внешнего финансирования составляет около 20%. В то же время в России портфель кредитов МСБ по итогам 2018 года составил 4,2 трлн рублей против 1,75 млрд рублей чистых инвестиций в лизинг в этом сегменте, т.е. кредиты в тысячи раз популярнее лизинга.

Конкурентоспособность лизинга по сравнению с кредитованием должна повыситься за счет обновления продуктовой линейки и появления сильной сервисной составляющей. Этот тренд потребует от лизинговых компаний пересмотра своих подходов. Все важнее для клиентов будет скорость одобрения и оформления сделки, а также оптимизированные требования по пакету документов. Для реализации новых решений компаниям потребуется автоматизация и цифровизация всех процессов и процедур. Диджитализация бизнеса потребует не только инвестиций в IT, но и реинжиниринга бизнес-процессов и перехода к принципиально иным формам маркетинга. 

«В целом для эффективного развития российского рынка лизинга необходима консолидация усилий участников отрасли по ее популяризации. Сейчас уровень знания об этом инструменте финансирования очень низкий. Одновременно важно создавать собственные сильные модели риск-менеджмента и контроля качества портфеля для обеспечения финансовой устойчивости лизинговых компаний. И, конечно, нужны серьезные доработки в законодательной базе — как в отношении игроков рынка, так и потребителей услуги — физических лиц. Здесь особенно важна экспертиза профессионального сообщества, которая обязательно должна быть учтена при подготовке лизинговой реформы», — заключил Дмитрий Ивантер.

Организаторами саммита «Битва титанов. Банки vs лизинг. Лизинг как национальный проект» выступают Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Подкомитет ТПП РФ по лизингу, НП «Лизинговый союз» и журнал «Банковское дело».

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