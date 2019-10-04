Альфа-Банк открыл в Нижнекамске логистический центр по выпуску именных пластиковых карт

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк продолжает развивать проект по моментальному выпуску пластиковых карт. В Нижнекамске открылся второй в республике логистический центр по выпуску и доставке карт.

Для того, чтобы оперативно получить карту, клиенту достаточно заполнить анкету на сайте банка и указать способ получения карты «доставка». Готовую карту специалист по доставке пластиковых карт привезет клиенту в тот же день или на следующий. Специально установленный эмбоссер позволяет печатать до 100 карт в день.

«Примечательно, что в рамках нашей стратегии развития в регионе мы планируем открывать логистические центры даже в тех городах, где у нас не представлены отделения. Нижнекамск именно такой город. По нашим оценкам, открытие еще одного логистического центра целесообразно. Ведь ситуации, когда нашим клиентам необходимо оперативно получить карту, случаются часто, — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в г. Казань Владислав Абрамов. — Кроме того, в дальнейшем мы планируем, что логистические центры будут осуществлять оформление клиентам и ряда других продуктов. Так, например, на базе логистического центра в Казани мы уже реализовываем пилотный проект по оформлению кредитов наличными».

Новый логистический центр в Нижнекамске открылся по адресу ул. Химиков, 55а. Заявку на оформление кредитной карты можно найти на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/.

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