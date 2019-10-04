WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 октября 2019, 10:25

Экономика и финансы

Альфа-Банк открыл в Нижнекамске логистический центр по выпуску именных пластиковых карт

Экономика и финансы

Альфа-Банк открыл в Нижнекамске логистический центр по выпуску именных пластиковых карт

Для того, чтобы оперативно получить карту, клиенту достаточно заполнить анкету на сайте банка и указать способ получения карты «доставка».

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Альфа-Банк продолжает развивать проект по моментальному выпуску пластиковых карт. В Нижнекамске открылся второй в республике логистический центр по выпуску и доставке карт.

Для того, чтобы оперативно получить карту, клиенту достаточно заполнить анкету на сайте банка и указать способ получения карты «доставка». Готовую карту специалист по доставке пластиковых карт привезет клиенту в тот же день или на следующий. Специально установленный эмбоссер позволяет печатать до 100 карт в день.

«Примечательно, что в рамках нашей стратегии развития в регионе мы планируем открывать логистические центры даже в тех городах, где у нас не представлены отделения. Нижнекамск именно такой город. По нашим оценкам, открытие еще одного логистического центра целесообразно. Ведь ситуации, когда нашим клиентам необходимо оперативно получить карту, случаются часто, — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в г. Казань Владислав Абрамов. — Кроме того, в дальнейшем мы планируем, что логистические центры будут осуществлять оформление клиентам и ряда других продуктов. Так, например, на базе логистического центра в Казани мы уже реализовываем пилотный проект по оформлению кредитов наличными».

Новый логистический центр в Нижнекамске открылся по адресу ул. Химиков, 55а. Заявку на оформление кредитной карты можно найти на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Рустам Нигматуллин: За годы деятельности Росреестр РТ реализовал множество масштабных проектов
Новости дня
10:45
Глава Чувашии: Татарстан далеко продвинулся в развитии туризма

Марий Эл, Чувашия и Татарстан должны объединить усилия в плане привлечения туристического потока, уверен Михаил Игнатьев.

10:40
Фермеры Зеленодольского района приглашают на уборку картофеля для себя всех желающих

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств выделили картофельное поле площадью 8 га и необходимую технику для уборки урожая.

10:26
Завтра в Казани запретят парковку возле Центрального стадиона из-за футбольного матча

Остановка транспорта будет ограничена во время матча между «Рубином» и «Тамбовом», который начнется в 16.30.

10:25
Альфа-Банк открыл в Нижнекамске логистический центр по выпуску именных пластиковых карт
10:17
МЧС напоминает татарстанцам о том, как обезопасить себя во время сильного ветра

Сегодня в течение дня в республике ожидается сильный и порывистый ветер.

10:05
В Казани подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник в сфере муниципального управления»

В номинации «Руководитель года» победил глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

10:01
Ребенок получил перелом ноги, попытавшись перебежать дорогу перед автомобилем в Казани

Авария произошла на улице Меховщиков.

09:55
Минниханов обсудил с главой Ростуризма развитие туристической сферы в Татарстане

В Казани пройдет заседание совета при полномочном представителе Президента РФ в Поволжье по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.

09:51
В столицу Татарстана эвакуировали недоношенную девочку, которая родилась у пары из Казани в Турции

В аэропорту «Казань» ребенка передали специализированной неонатальной бригаде для дальнейшей госпитализации.

09:08
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни зарплату
08:49
В поселке Мирный в Казани на пешеходном переходе сбили девочку

ДТП произошло на пересечении Ново-Давликеевской и Вишневой.

08:48
Роскачество: Исследованная лапша быстрого приготовления не соответствует российскому Знаку качества
08:27
Соседи спасли 77-летнюю женщину из загоревшейся квартиры в Казани

Возгорание произошло в доме на Повстанческой улице.

08:24
На субботних сельхозярмарках пожилых людей угостят блинами и горячим чаем

В Татарстане продолжается Декада пожилых граждан, приуроченная к Международному дню пожилых людей.

08:17
На железнодорожном переезде в Казани лоб в лоб столкнулись две иномарки «ДЭУ»

Авария произошла на улице Васильченко.

07:43
Рустам Минниханов примет участие в заседании окружного совета по развитию туризма в Поволжье

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл в Татарстан с рабочей поездкой.

07:22
Около 500 участников съедутся в Казань на фестиваль школьного спорта среди стран СНГ

В программу входят соревнования по восьми видам спорта.

07:10
Минфин РФ подсчитал последствия падения стоимости нефти до минимальных 10 долларов за баррель
06:42
В России отзывают более 60 автомобилей Jeep
06:20
Жители Казани дали новорожденным имена Алишер, Демиан и Николь

За прошедшую неделю в столице Татарстана родились 387 детей.

05:35
Сельчанка из Тетюшского района презентовала сборник стихов

Роза Файзуллина представила поэтический сборник «В моей душе – песнь жаворонка».

04:22
В Мамадышском районе главой сельского поселения стал 24-летний Ленар Хабибуллин

Бывший глава Омарского сельского поселения Ильхам Хасанзянов покинул пост по собственному желанию, пробыв на должности один год.

03:45
Гаражную распродажу и «зеленые» квесты из Нижнекамска привезут в Челны

Фестиваль в центре инициатив «Ковер» открылся экологическим перформансом и тематической выставкой.

02:18
В Буинском районе построят новый детский лагерь со скалодромом, кинотеатром и планетарием

Общественные слушания по поводу нового детского лагеря состоялись в Буинске.

01:47
В Мамадыше стартовал эксклюзивный проект для школьников района «Уроки жизни»

Глава района Анатолий Иванов побывал в лицее № 2 имени академика Валиева и поговорил с одиннадцатиклассниками об их будущем.

События