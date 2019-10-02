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Татар-информ

4 октября 2019, 12:00

Общество

Федерация профсоюзов РТ: При переходе на 4-дневку зарплата не должна уменьшаться

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Общество

Федерация профсоюзов РТ: При переходе на 4-дневку зарплата не должна уменьшаться

Фото: Султан Исхаков

Елена Кузьмичева в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину прокомментировала возможный переход на 4-дневную рабочую неделю.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Уровень заработной платы при переходе на 4-дневную рабочую неделю не должен быть уменьшен. Такова твердая позиция Федерации профсоюзов России, рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

Кроме того, не должна быть увеличена продолжительность рабочего дня. Встречаются комментарии, что при переходе надо будет отрабатывать 4 дня по 10 часов.

«Такого однозначно не может быть. Это просто неприемлемо, потому что могут быть негативные последствия именно для здоровья работников. Поэтому четко говорим, что уровень заработной платы не должен быть понижен, а продолжительность рабочего дня не должна увеличиться», — заявила она.

Кроме того, в беседе с гендиректором «Татмедиа» глава организации затронула темы забастовок, отстаивания прав трудящихся, компенсаций за травмы на производстве и т. д.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

 

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