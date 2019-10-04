Завтра в Казани запретят парковку возле Центрального стадиона из-за футбольного матча

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Завтра парковка возле Центрального стадиона в Казани будет запрещена на время проведения футбольного матча «Рубин» — «Тамбов». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

«Завтра, 5 октября, на Центральном стадионе Казани состоится футбольный матч между „Рубином“ и „Тамбовом“. В связи с этим на ул. Саид-Галеева и Кремлевской набережной будет ограничена остановка транспорта», — сообщает пресс-служба.

Ограничение начнет действовать в 16.30 и будет длиться, пока проходит матч. Парковка будет запрещена на участке ул. Саид-Галеева, от ул. Ташаяк до Кремлевской набережной; на участке Кремлевской набережной, от ул. Саид-Галеева до площади Тысячелетия, а также на съезде с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.

Футбольные команды «Рубин» и «Тамбов» сыграют в очередном матче российской Премьер-Лиги. В минувшее воскресенье, 29 сентября, казанский клуб играл с «Уфой» на том же Центральном стадионе. Матч завершился со счетом 0:0.

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