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Татар-информ

4 октября 2019, 10:40

ОбществоСельское хозяйство

Фермеры Зеленодольского района приглашают на уборку картофеля для себя всех желающих

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ОбществоСельское хозяйство

Фермеры Зеленодольского района приглашают на уборку картофеля для себя всех желающих

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств выделили картофельное поле площадью 8 га и необходимую технику для уборки урожая.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Фермеры Борис Комиссаров и Сергей Положенцев из Зеленодольского района республики решили пожертвовать в этом году семьям, нуждающимся в социальной помощи, выращенный ими урожай картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Чтобы малоимущие граждане могли запастись картофелем на зиму, главы крестьянских (фермерских) хозяйств выделили картофельное поле площадью восемь гектаров и необходимую технику для уборки урожая. Поле в аренду предоставил директор ООО «Овощевод» Ильшат Сабирзянов, а его заместитель Рамиль Абдульманов и агроном Сергей Малов оказали помощь в выращивании клубней.

К благотворительной акции подключились ребята из Молодежного парламента при совете Зеленодольского района, старшеклассники школы № 15 Зеленодольска, студенты местного механического колледжа и КФУ. 29 сентября, в воскресный день, они приехали на поле и на общественных началах собрали картошку, чтобы раздать ее нуждающимся. Было собрано полторы тонны клубней.

«В первую очередь бесплатную картошку доставили тем, кто получает социальное обслуживание на дому, плохо передвигается и имеет низкий достаток», – сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщили сами фермеры, на уборку картофеля были приглашены все желающие граждане, даже те, у которых свой урожай не уродился, и все, кто откликнулся на призыв, собирали «второй хлеб» для себя. «Мы это поле выделили для всех нуждающихся, независимо от достатка. Главное – успеть собрать [урожай] до заморозков», – заметили инициаторы акции.

Фермеры Зеленодольского района приглашают на уборку картофеля всех желающих и в это воскресенье, 6 октября. Сбор в 10.00 часов у стелы на въезде в город Зеленодольск. Копать картошку будет трактор, все, что нужно взять с собой, ведра и мешки, сообщается на сайте Минсельхозпрода РТ.  

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