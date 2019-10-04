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Татар-информ

4 октября 2019, 09:55

Официальная хроника

Минниханов обсудил с главой Ростуризма развитие туристической сферы в Татарстане

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Официальная хроника

Минниханов обсудил с главой Ростуризма развитие туристической сферы в Татарстане

Фото: tatarstan.ru

В Казани пройдет заседание совета при полномочном представителе Президента РФ в Поволжье по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ руководителя Федерального агентства по туризму Зарину Догузову, обсудив возможности привлечения туристов в Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Участники встречи обсудили вопросы развития индустрии туризма в республике, совершенствование инфраструктуры, а также меры по привлечению туристов в регион», — отметили в пресс-службе.

По итогам 2018 года Татарстан принял около 3,4 млн туристов. В среднем показатель ежегодно растет на 8%. Росту туристического потока способствует проведение международных мероприятий, открытие новых авиарейсов, совершенствование туристического сервиса.

Сегодня в Казани состоится окружное заседание по вопросу развития внутреннего и въездного туризма, которое проведет полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

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