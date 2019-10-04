(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В столицу Татарстана эвакуировали недоношенную девочку, которая родилась у пары из Казани в Турции, сообщили в пресс-службе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Эвакуацию провели в условиях пассажирских авиарейсов с пересадкой в Москве.

«Девочка родилась в Анталье преждевременно и получала квалифицированную помощь врачей в одной из больниц города. Когда состояние ребенка стабилизировали, ее стало возможным перевезти для дальнейшего выхаживания в Казань, где живут ее родители», — рассказали в организации.

В процессе воздушной транспортировки специалисты поддерживали комфортную температуру, следили за функциями организма, использовали кислородную и инфузионную терапии, а также следили за питанием девочки.

В аэропорту «Казань» ребенка передали специализированной неонатальной бригаде для дальнейшей госпитализации.

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