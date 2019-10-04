В Казани подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник в сфере муниципального управления»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Культурном центре «Московский» подвели итоги ежегодного городского конкурса «Лучший сотрудник в сфере муниципального управления», сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс проходил по 16 номинациям. Сотрудники администрации Кировского и Московского районов Казани стали финалистами в шести номинациях, а четверо стали победителями. «В одной из главных номинаций — „Руководитель года“ — победу одержал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов», — говорится в сообщении.

Сергей Миронов возглавил администрацию данных районов в апреле 2016 года, ранее был председателем Комитета по делам детей и молодежи Казани.

За это время было уделено большое внимание комплексному подходу к благоустройству дворов, созданию локального общественного пространства со своей концепцией. Особенностью Кировского и Московского районов стали граффити, благодаря которым массивные и скучные объекты типа бетонных заборов и трансформаторных подстанций стали арт-объектами.

В микрорайоне Юдино сделали акцент на развитии инфраструктуры, обновили дороги, дворы, социальные объекты, благоустроили сквер. По такому же принципу будет развиваться и Адмиралтейская слобода, также активно развивается территория лесопарка Лебяжье.

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