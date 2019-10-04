(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В поселке Мирный в Казани на пешеходном переходе сбили девочку, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

В ГИБДД Казани подтвердили, что ДТП случилось в районе 7.30 утра на пересечении Ново-Давликеевской и Вишневой.

«По предварительным данным, ребенку около 8 или 9 лет. Девочка получила ушибы. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии», — рассказали в ГИБДД.

По данным сервиса Яндекс.Пробки в результате аварии на Ново-Давликеевской улице образовался небольшой дорожный затор.

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