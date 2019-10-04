На субботних сельхозярмарках пожилых людей угостят блинами и горячим чаем

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В республике на сельскохозяйственных ярмарках в эту субботу, 5 октября, в рамках Декады пожилых людей посетителей серебряного возраста угостят блинами и горячим чаем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«Муниципальные районы, сельхозпроизводители, предприятия АПК учли это событие и решили угостить пришедших на ярмарки представителей старшего поколения горячим чаем с блинами, пирожками и другой выпечкой. Такое угощение будет предусмотрено на всех ярмарочных площадках Казани», – рассказал заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

Также собеседник агентства напомнил, что осенние ярмарки, которые стартовали 14 сентября, проходят в столице республики, Набережных Челнах и в поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района. Адреса ярмарочных площадок указаны на официальном портале Минсельхозпрода РТ.

Как отметил Анатолий Никитин, для реализации на ярмарках, которые начинают работать с 6 часов утра, предприятия АПК и фермеры завозят ту продукцию, которую заказывают горожане. Для сбора заявок покупателей на торговых площадках имеются специальные ящики.

Традиционно большим спросом у горожан пользуются картофель и овощи, мясо скота и птицы, молоко и молочная продукция, куриные яйца, сахарный песок, мука, зерно.

«Помимо привычного ассортимента продовольственных товаров на ярмарках продаются также виноград, малина, клубника и другие свежие ягоды, шампиньоны, другая продукция, произведённая в фермерских хозяйствах», – уточнил представитель Минсельхозпрода РТ.

По информации ведомства, в минувшую субботу на ярмарки в указанных городах и посёлках было завезено продукции для реализации по доступным ценам на общую сумму 72,5 млн рублей.

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