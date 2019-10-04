Роскачество: Исследованная лапша быстрого приготовления не соответствует российскому Знаку качества

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Роскачестве проверили 17 торговых марок лапши быстрого приготовления по 170 показателям безопасности и качества и пришли к выводу, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества. Результаты тестирования опубликованы на сайте организации.

Образцы 14 марок произведены во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, две из них произведены в Казахстане, одна — в Южной Корее. Ценовой диапазон составил от 11 до 77,9 рубля.

Что касается безопасности, то ни в одном из образцов специалисты не обнаружили ГМО растительного происхождения, патогенных микроорганизмов, плесени или дрожжей. Также отмечается, что содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимых показателей.

В результате исследования в 13 продуктах были найдены следы токсинов.

«В продукции восьми торговых марок обнаружены следовые количества охратоксина А. В продукции пяти торговых марок — следовые количества микотоксина зеараленона», — отмечается в исследовании, но поясняется, что уровень перечисленных веществ не превышает допустимый технический регламент.

Кроме того, в лапше одной марки обнаружились следы пестицида бифентрина (также не превышает допустимых значений и не несет опасности для здоровья), в четырех — регуляторы роста (накапливаются в организме, что может привести к неприятным последствиям).

Все производители, которые добавили соевый белок в продукт, указали его в составе, однако в некоторых случаях соя имитирует кусочки натурального мяса, в то время как само мясо содержится лишь в порошкообразном виде в концентрате для бульона. В ходе исследования искусственных красителей в образцах не обнаружили.

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