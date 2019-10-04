Минфин РФ подсчитал последствия падения стоимости нефти до минимальных 10 долларов за баррель

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Минфин России подсчитал, какой урон может нанести падение цен на нефть российской марки Urals до 10 долларов за баррель, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту казны на 2020–2022 годы.

Так, при самом крайнем случае из рассчитанных — нефть будет стоить около 10 долларов, и подобная ситуация продержится в течение 10 лет — от продажи энергоресурсов будут недополучены доходы на сумму более 70% годового ВВП.

При этом специалисты уверены, что даже сценарии с падением стоимости нефти до 40 долларов маловероятны. Объем накопленной подушки безопасности и устойчивость государственных финансов позволят пройти такой период без особых потрясений.

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