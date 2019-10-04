Около 500 участников съедутся в Казань на фестиваль школьного спорта среди стран СНГ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана стартует VII Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Всего на фестиваль съедутся 483 человека из одиннадцати стран. В программу входят соревнования по восьми видам спорта, включая бадминтон, баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, мини водное поло, шахматы и баскетбол 3×3.

Кроме того, в рамках фестиваля завтра состоится круглый стол, в котором примут участие депутаты Госдумы РФ, представители Правительства республики, спортивных федераций и ведомств стран СНГ и руководители команд-участников. Все они обсудят развитие детского спорта в странах-участниках и проект модельного закона «О школьном спорте», который разработала комиссия Межпарламентской ассамблеи государств СНГ по культуре, информации, туризму и спорту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.