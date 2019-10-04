В России отзывают более 60 автомобилей Jeep

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В России отзывают 64 автомобиля марки Jeep Cherokee, сообщает Росстандарт.
В программу, представленную официальным представителем изготовителя на российском авторынке ООО «ЭфСиЭй Рус», попали транспортные средства, реализованные с сентября прошлого года.
Причиной стала электронный блок управления Occupant Restraint (ЭБУ), который может терять связь с одним или несколькими датчиками ускорения. Из-за этого подушки безопасности могут некорректно сработать или не раскрыться вообще.
На автомобилях заменят неисправные датчики ускорения.
Ранее сообщалось об отзыве около 40 автомобилей Bentley Continental и 900 автомобилей Mercedes-Benz.