В двух сельских школах Тетюшского района будут преподавать три вида робототехники

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись в двух сельских школах Тетюшского района – Большетарханской и Алабердинской. Об этом пишет местная газета «Авангард».

Директор Алабердинской средней школы Вагап Гарифуллин рассказал, что очень рад современному оборудованию, полученному в ходе реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Чтобы по-новому подойти к обучению детей по предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», педагоги Ильхам Мавлюдов, Таслим Фатхуллин и Рустем Гарифуллин прошли повышение квалификации по своим направлениям.

Теперь дети увлеченно используют манекены для отработки действий при оказании первой доврачебной помощи и занимаются изучением трех видов робототехники. Также школа получила три квадрокоптера. Их можно использовать и в помещении, поэтому пока они летают в школьном спортзале.

Шахматная зона рекреации пользуется успехом не только у детей, но и взрослых. Интеллектуальные игры здесь особенно популярны. Детям есть на кого равняться: Айгуль и Шамиль Гарифуллины и многократная чемпионка Татарстана, участница всероссийских соревнований Ралина Загидуллина стали кандидатами в мастера спорта по шашкам, еще будучи учащимися. Их имена вписаны в историю школы.

Девятиклассница Гулина Гаязова рассказала, что всем учащимся понравилось новое оборудование, которое поможет в освоении новых знаний. «Учиться стало еще интереснее», – заметила она.

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