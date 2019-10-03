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Татар-информ

4 октября 2019, 03:45

ОбществоЗдоровье и среда

Гаражную распродажу и «зеленые» квесты из Нижнекамска привезут в Челны

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ОбществоЗдоровье и среда

Гаражную распродажу и «зеленые» квесты из Нижнекамска привезут в Челны

Фото: e-nkama.ru

Фестиваль в центре инициатив «Ковер» открылся экологическим перформансом и тематической выставкой.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Молодежь, проживающая в Нижнекамске, устроила гаражную распродажу и прием вторсырья. Проект «Мы – это Эко» оказался успешным, и теперь его повторят в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Фестиваль в центре инициатив «Ковер» открылся экологическим перформансом и тематической выставкой. Далее гости прошли экоквест и посетили лекции. На протяжении всего вечера можно было принять участие в гаражной распродаже и сдать вторсырье.



Организатор Юлия Большакова рассказала, что экологическая ситуация в Нижнекамске напряженная, молодежь уезжает из города в том числе и из-за нее. По мнению Юлии, важно просвещать молодых людей, чтобы они понимали взаимосвязь экологической ситуации и состояния здоровья, чтобы воспитывали в себе экологичные привычки и стремились к минимализму.

«Просвещение, знание и осознанность формируют правильный взгляд на мир. Не потребительский, а партнерский», – заявила организатор.



На фестивале выступили спикеры из Казани и Набережных Челнов, в том числе представитель республиканского молодежного движения «Будет чисто» Дилара Сатикова, координатор уборки «Сделаем!» Дмитрий Спиридонов и руководитель некоммерческой организации «ЭкоМир» Гузель Абдуллина.

Челнинским коллегам очень понравилась идея и формат события, и они пригласили нижнекамцев к себе. «Фестиваль начинает путешествовать по городам республики. Это очень приятно», – резюмировала Юлия Большакова.

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