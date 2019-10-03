Сельчанка из Тетюшского района презентовала сборник стихов

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Доме культуры селя Малые Атряси Тетюшского района состоялась презентация нового сборника стихотворений Розы Файзуллиной «В моей душе – песнь жаворонка». Об этом пишет газета «Авангард».



Тетюшанам Роза Файзуллина хорошо известна. Местные жители полюбили ее за активную жизненную позицию, любовь к истории родного края, деятельность, направленную на сохранение народных традиций.





Творческий вечер прошел при участии представителя ДУМ РТ Ильяса Зиганьшина, председателя Тетюшского землячества в Казани Хариса Камалеева, активистки общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Римой Сафиулловой, руководителя Тетюшского татарского национально-культурного центра Асии Ибрагимовой, главы поселения Ильнура Юнусова, родных и близких поэтессы.



Вечер состоял из ярких литературно-музыкальных номеров, подготовленных работниками Дома культуры села. Каждое выступление тепло оценивалось зрителями. Автором слов большинства песен, которые исполняли школьники, артисты художественной самодеятельности района и певцы из Казани и Москвы, является Файзуллина.



Гости в приветственных словах поблагодарили поэтессу за ее произведения, наставничество и сохранение истории села, пожелали творческого и жизненного долголетия, вручив благодарственные письма.

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