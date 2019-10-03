В Мамадышском районе главой сельского поселения стал 24-летний Ленар Хабибуллин

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Омарах, расположенных в Мамадышском районе Татарстана, состоялось заседание Совета сельского поселения, на котором депутаты выбрали главу муниципалитета. Они единогласно поддержали кандидатуру Ленара Хабибуллина, пишет газета «Нократ».
Совещание состоялось при участии главы района Анатолия Иванова и помощника главы по вопросам противодействия коррупции Олега Рылова.
Бывший глава Омарского сельского поселения Ильхам Хасанзянов покинул пост по собственному желанию, пробыв на должности один год.
Новый глава поселения Ленар Хабибуллин родился в 1995 году. Он женат. Является заместителем председателя Мамадышского отделения Аграрного молодежного объединения РТ.