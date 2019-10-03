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Татар-информ

4 октября 2019, 02:18

Общество

В Буинском районе построят новый детский лагерь со скалодромом, кинотеатром и планетарием

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Общество

В Буинском районе построят новый детский лагерь со скалодромом, кинотеатром и планетарием

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Общественные слушания по поводу нового детского лагеря состоялись в Буинске.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Буинском районе Татарстана построят новый детский оздоровительный лагерь. В досуговом центре на обсуждение его концепции собрались педагоги, работники различных структур, работающих с молодежью, представители старшего и молодого поколений. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

И. о. главы района Ранис Камартдинов подчеркнул, что соответствующая возможность предоставлена Президентом РТ Рустамом Миннихановым в рамках новой программы по строительству детских лагерей.

Камартдинов пояснил, что лагерь «Бор» расположен в живописном месте, но там нет возможности для больших преобразований. Поэтому местом строительства нового лагеря выбрали территорию «Буа-Алан». «Важны ваши пожелания и предложения по проекту лагеря. Его конечный вариант с их учетом будет передан в Министерство по делам молодежи Татарстана», – сказал он.

Участники обсуждения разделились на три команды. Сначала они ознакомились на бумаге с планом будущего лагеря. Затем первый замруководителя районного исполкома Ильдус Гиззатов рассказал о нем с демонстрацией слайдов на экране. По его словам, спальные корпуса лагеря на 250 мест будут расположены со стороны реки Карлы. Входная группа и различные клубы, место встречи с родителями будут находиться со стороны Соснового бора. На территории лагеря в центре планируется разместить водоем размером 100х150 метров, там уже выкопан котлован. Чтобы заполнить его водой, планируется пробурить скважину.

Вначале лагерь будет строиться только для сезонной работы. Однако участники обсуждения отметили необходимость продумать отопление спальных корпусов. В этом году в третью смену из-за прохладной погоды пришлось использовать обогревательные приборы. Начальник отдела архитектуры районного исполкома Ринат Гильфанов уточнил, что предусматривается установка электрических конвекторов.

Буинцы также высказали пожелание разместить на территории лагеря кинозал, планетарий, тренажерный зал под навесом, полосы с препятствиями, тир и скалодром, а также предусмотреть место для палаточного лагеря. При этом все команды отдали предпочтение одному типовому проекту спальных корпусов, рассчитанному на 28 коек.

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