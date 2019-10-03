В Мамадыше стартовал эксклюзивный проект для школьников района «Уроки жизни»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Мамадыше активно функционирует эксклюзивный проект района «Уроки жизни». На открытые уроки приходят представители разных организаций, которые рассказывают детям о разных специальностях и о том, как можно заработать деньги в Мамадышском районе. Об этом пишет газета «Нократ».



Глава района Анатолий Иванов побывал в лицее № 2 имени академика Валиева и поговорил с одинадцатиклассниками об их будущем. Он рассказал, какие в городе и районе есть возможности для качественной жизни, а также поделился тем, какие в ближайшем будущем произойдут изменения и новшества.



Основной упор руководство района делает на трех моментах: рабочие места, жилье и социальная инфраструктура. Если все это будет на достойном уровне, молодежь сама захочет возвращаться в район и строить здесь жизнь, убежден глава муниципалитета.





Как показывает статистика, 80% молодых людей не работают по полученной квалификации, так как им не нравится специальность, прописанная в дипломе.



По мнению Иванова, школьники должны заранее определяться с будущей профессией, причем она не обязательно должна требовать обучения в вузе. Рабочие тоже могут отлично зарабатывать, пояснил он.



«Уроки жизни как раз и расскажут детям о том, какие профессии есть и как в них можно добиться успеха», – объяснил идею открытых уроков Иванов.



В рамках открытого урока перед лицеистами также выступили фермер Оксана Писцова, основатель школы английского языка Роза Махмутова, парикмахер Екатерина Бахарева, мастер маникюра Надежда Демина. Они поделились советами по созданию собственного бизнеса. После чего будущие абитуриенты задали интересующие их вопросы.

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