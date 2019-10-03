Банковский вирус заразил смартфоны сотен тысяч россиян

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Более 800 тыс. жителей России стали жертвами хакерской атаки. Их смартфоны подверглись нападению со стороны банковского ботнета, сообщает пресс-служба компании Avast.

Деятельность банковского ботнета Geost была обнаружена киберспециалистами Чешского технического университета, Университета UNCUYO и самой Avast. Использующая операционную систему Android зловредная программа существует с 2016 года и нацелена только на жителей РФ.

В основном жертвами трояна стали клиенты пяти определенных банков. Зараженные устройства оказались подключены к Geost и могли управляться удаленно. «При этом мошенникам доступна переписка и огромный массив личной информации жертвы», – отмечает Lenta.ru.

Внимание на деятельность ботнета, который мог контролировать до нескольких миллиардов рублей, эксперты обратили после того, как киберпреступники стали использовать прокси-сеть, созданной с использованием программы HtBot.

При этом хакеры не озаботились надежной шифровкой своих сообщений. Это позволило специалистам ознакомиться с алгоритмом их работы и даже прочесть их личные письма.

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