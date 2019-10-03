Вероятный очаг средневековой пандемии чумы нашли в Татарстане

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В районе татарстанского города Лаишево найден древнейший штамм чумной палочки (Yersinia pestis), ставшей причиной второй в истории пандемии чумы – так называемой «Черной смерти». Об этом со ссылкой на в журнале Nature Communications пишет издание N+1.

Палеогенетики во главе с Йоханнесом Краузе из Института мировой истории Общества Макса Планка в Йене воссоздали геномы чумной палочки, полученные из найденных в десяти регионах Европы, включая Лаишево, останков XIV–XVII веков, и проанализировали опубликованные ранее древние и средневековые геномы этой бактерии.

Всего биологи смогли реконструировать 34 генома чумной палочки. Построенное исследователями филогенетическое дерево показало, что один из двух найденных в Лаишеве геномов был предковым для всех остальных. Поэтому они решили, что это «древнейший представитель линии, которая появилась в Европе в начале второй пандемии чумы», отмечает портал.

Кроме того, являвшиеся потомками этой линии патогены оказались наиболее вероятными виновниками вспышек чумы, случившихся в Швейцарии и Германии в XV–XVII веках, в Лондоне в XVII веке и в Марселе в XVIII веке.

С учетом того, что древнейший штамм возбудителя средневековой пандемии чумы найден в Поволжье, он мог появиться именно в Восточной Европе. Впрочем, для более точной идентификации места появления бактерии, по словам авторов работы, необходимы дополнительные исследования.

Вторая известная пандемия чумы, часто именуемая «Черной смертью», начала распространяться по Европе в 1346 году с Нижней Волги и из Причерноморья. За время ее первой вспышки в 1346–1353 годах погибли от 30 до 50% жителей континента.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.