Под Альметьевском экологи с вертолета обнаружили свалку рубероида и шин

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В ходе вертолетного облета экологи заметили несанкционированную свалку рубероида и шин на территории производственной базы в Альметьевском районе Татарстана, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Помимо захламления территории площадью 102 кв. метра «выявлен факт пользования подземными водами с нарушением лицензионных условий, а именно – отсутствием приборов учета».

Теперь за пользование недрами с нарушением условий лицензий на предприятие составлен протокол по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, должностное лицо организации привлечено к административной ответственности за создание несанкционированной свалки по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ. Размер штрафа может составить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что житель Казани помог экологам найти большую свалку в центре города.

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