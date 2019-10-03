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Татар-информ

3 октября 2019, 22:12

ОбществоКультура

О реставрации фресок свияжского Успенского собора расскажут в Казани

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ОбществоКультура

О реставрации фресок свияжского Успенского собора расскажут в Казани

Лекция художника-реставратора Валерия Косушина пройдет в ЦСК «Смена».

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Завтра, 4 октября, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится вторая публичная лекция из цикла «Искусство стенной живописи» – «Реставрация фресок Успенского собора: сохранение, исследование, открытия». Об этом сообщают организаторы события.

Выступление художника-реставратора высшей категории Валерия Косушина будет посвящено многолетней истории реставрации фресок Успенского собора Свияжска. Именно наиболее сохранившийся ансамбль храмовых стенных росписей второй половины XVI века площадью 1080 кв. метров обеспечивает статус Свияжского Успенского монастыря как памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Косушин принимал участие в реставрации фресок Успенского собора с 1970-х годов. В настоящее время он руководит воссозданием росписей нижнего храма восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана.

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Особое внимание лектор уделит работам 2010-х годов, проводившимся в ходе реализации комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар» под эгидой Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. «Реставрация предстает как своеобразный диалог современных мастеров с мастерами русского средневековья», – отмечается в анонсе мероприятия.

Цикл лекций организован совместно Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Татарстана. Мероприятие начнется в 19.30, вход на него будет свободным.  

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