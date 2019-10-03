Казанцам предлагают собрать крупы, корма, пеленки и одеяла для помощи бездомным животным

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В воскресенье, 6 октября, в Казани пройдет благотворительная акция в помощь бездомным животным, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Казанцам предлагают помочь зоозащитникам и поддержать приют, где живут собаки и кошки. Для этого волонтеры благотворительного фонда «Помоги дворняге» будут принимать сухие корма, крупы, одеяла, пеленки, ковры, моющие средства, хозяйственные и резиновые перчатки, а также теплую одежду, которая поможет зоозащитникам.

Помощь будут принимать на парковках торговых центров по адресам ул.Вахитова, 4, пр.Победы, 141 и пр.Ямашева, 46/33 с 13 до 15 часов.

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