Исчезающие языки и истории знаменитостей: в Казани прошел показ работ журналистов со всей России

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Показ работ победителей XII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» прошел сегодня в Казани. Во время показа обсудили острые проблемы народов страны.

«Мы очень рады тому, что география нашего конкурса расширяется, мы можем узнавать все больше историй со всей России», — отметила член жюри, заместитель руководителя «Татамедиа» Эльвира Ахметова.

Основная цель конкурса — освещение в СМИ жизни, культуры, традиций народов многонациональной России.

В работе журналистки из Петрозаводска Марии Филатовой с помощью репортажа о жителях глухой деревни и о их быте продемонстрирована проблема исчезающего языка.

«Я работаю в национальной редакции ГТРК Карелия, и мы делаем сюжеты на финно-угорских языках, снимаем национальности, которые проживают в Карелии. Я снимала о том, что мне близко, о чем болит душа», — рассказала Мария.

Мария сама является представителем исчезающего народа — вербы. Она сняла фильм как раз про то, как живут его представители.

Некоторые работы рассказывали о знаменитых представителях какого-либо народа. Например, в работах журналиста из республики Северная Осетия-Алания Мадины Кочиевой рассказывается о жизни работников Большого Театра в Москве из Северной Осетии.

«Здесь представлены работы из цикла фильмов “Большие осетины”. Это фильм про выходцев из Северной Осетии, которые остались работать в Большом театре, например, художественный руководитель труппы балета Махар Вазиев. Мы даже рассказываем историю больше о искусстве с помощью героев-соотечественников», — поделилась Мадина.

Конкурс проводится в Татарстане ежегодно в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2021 годы».

Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

В 2019 году на участие во Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия» поступила 201 заявка (в 2018 году — 189 заявок), 1234 работы (в 2018 году — 1392 работы) из 56 регионов Российской Федерации (в 2018 году из 49 регионов РФ).

Призовой фонд конкурса в 2019 году составляет 1,82 млн рублей, из них 500 тыс. рублей — Гран-при.

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